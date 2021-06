Parlamentul dezbate si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu. PSD admite ca mai are nevoie de voturi

> al Guvernului Citu". Potrivit liderului PSD Marcel Ciolacu, mai sunt necesare 18 voturi pentru ca motiunea sa treaca, in conditiile in care toti parlamentarii social-democrati vor fi prezenti in plen.



PSD IN MOTIUNEA DE CENZURA - "Ati scumpit viata oamenilor ca sa puteti trai voi pe picior mare! Ati batut un record "fantastic"! Asta ati facut!"

CUM VOR VOTA GRUPURILE PARLAMENTARE

CUM SE DESFASOARA DEZBATERILE SI VOTUL

PSD mizeaza pe voturile parlamentarilor AUR, ale neafiliatilor, dar si pe voturi din grupul minoritatilor. In ceea ce priveste parlamentarii coalitiei, premierul Florin Citu a reiterat ca acestia nu vor vota la motiune. USR PLUS a avut o ezitare luni, anuntand intai ca senatorii si deputatii formatiunii vor vota, dar impotriva motiunii, ulterior, revenind aupra deciziei si anuntand ca se vor conforma decizie luate in coalitie de a nu vota.Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit miercurea trecuta in plen pentru citirea motiunii de cenzura depuse de 156 de parlamentari PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata "Romania ESUATA. Recordul "fantastic" al Guvernului Citu", care are un motto din poezia "Seara trista" a lui George Bacovia: "Prin fumul de tigari, ca-n nouri / Gandeam la lumi ce nu exista...""Guvernarea PNL -USR- UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare! Romania traieste de pe o zi pe alta, din imprumuturi masive luate la dobanzi astronomice. Preturile au explodat, buzunarele romanilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de baza au devenit bunuri de lux, medicamentele esentiale ori nu se gasesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzina a depasit 6 lei. Numai "lucruri fantastice"!!!"Datoria publica bate record dupa record, iar de tinta de deficit de 3% nu isi mai aminteste nimeni! Cu toate acestea, alocatiile, salariile si pensiile sunt inghetate si antreprenorii se plang ca statul nu le plateste lucrarile efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Si atunci, intrebarea care este pe buzele tuturor romanilor este: CE ATI FACUT CU BANII, DOMNULE CITU!?", afirma social-democratii in motiune. Ei reproseaza Guvernului ca hotia a fost oficializata prin lege, a distrus firmele romanesti si a transformat tara in amanet, ca din cele 57 de masuri pentru IMM-uri scrise in programul de guvernare, 55 au fost anulate, ca vrea un popor sarac, de salariati platiti cu doi lei pe zi, ca vrea sa reformeze pensile - prin eliminarea fizica a viitorilor pensionari, ca a transformat PNRR din Redresare in Saracire Programata, ca condamnat Sanatatea publica la o continua terapie intensiva, ca a adus Educatia din Romania sub semnul haosului si improvizatiei, si a compromis educatia a generatii intregi de elevi, dar si ca a avut si are o singura viziune pentru Agricultura Romaniei: "Pe faras!"."Astazi Romania are o singura solutie: sa plecati! Ati facut mult prea mult rau tarii intr-un timp record! Prin toate aceste lucruri "fantastice", ati transformat Romania intr-o tara esuata. O Romanie ESUATA, cu o economie ESUATA, cu un sistem de invatamant ESUAT, cu un sistem medical ESUAT, cu o Agricultura ESUATA! Ca niciun alt guvern de pana acum, ati reusit performanta sa ESUATI in toate domeniile! Singura preocupare a fost batalia pentru "impartirea prazii" intre clanurile politice din PNL-USR-PLUS, numirea clientelei in functiile pe care va laudati ca le desfiintati, directionarea bugetului de stat si a banilor europeni din PNRR-ul pentru sustinatorii la congresele din toamna si circul... mascarada zilnica, facuta cu scopul de a va ascunde ESECUL! Nu ati pacalit insa pe nimeni, domnule Citu! Toti romanii au vazut cum a ajuns Romania sub conducerea guvernarii "fantastice" a PNL-USR-PLUS-UDMR. Si, de aceea, este momentul sa plecati acasa!", incheie PSD motiunea.Pentru ca motiunea sa treaca sunt necesare 234 de voturi.Liderul PSD Marcel Ciolacu, care duminica sustinea ca motiunea are mari sanse sa fie votata, a afirmat luni ca ar mai fi necesare "in jur de 20 de voturi, mai exact 18". Tot Ciolacu afirma ca toti cei 157 de senatori si deputati PSD vor fi prezenti si ca parlamentarii AUR vor vota, liderul partidului George Simion precizand insa ca nu voteaza motiunea PSD, ci pentru plecarea Guvernului Citu. De asemenea, Marcel Ciolacu conteaza si pe votul parlamentarilor neafiliati, iar din calculul prezentat de el rezulta ca mizeaza si pe voturi din Grupul minoritatilor nationale. PSD, impreuna cu AUR si cu neafiliatii au 205 voturi.Conform articolului 113 din Constitutie, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Articolul 47 din Regulamentul sedintelor comune prevede ca "acordarea votului de incredere Guvernului si retragerea increderii acordate Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura sunt supuse procedurii votului secret cu bile", in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii care compun cele doua Camere ale Parlamentului.Dupa prezentarea motiunii de cenzura de catre deputatul sau senatorul desemnat de initiatorii acesteia, presedintele care conduce sedinta comuna da cuvantul prim-ministrului sau, in cazul imposibilitatii participarii acestuia, membrului Guvernului care il reprezinta, pentru prezentarea pozitiei Guvernului. In continuare, presedintele da cuvantul deputatilor si senatorilor, in ordinea inscrierii lor la cuvant.Dupa incheierea dezbaterilor, se trece la votarea motiunii de cenzura. Motiunea de cenzura se considera adoptata daca este votata de majoritatea deputatilor si senatorilor, in acest caz fiind vorba despre 234 de voturi.Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea.