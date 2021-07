Paul Stănescu, atac la USRPLUS pentru scandalul de la CFR Călători: Politica durerii în cot. Un pahar de apă şi un sandwich din bugetul CFR nu ar fi fost nicio pagubă

Barna și Drulă au anunțat că nu susțin demiterea șefului CFR

„Directorul CFR, Ovidiu Vizante, este imaginea exactă a acestei guvernări PNL USR . Niciodată ei nu sunt de vină. Dacă ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, vicepremierul Barna şi ceilalţi userişti îl apără, până în pânzele albe, pe acest individ lipsit de orice empatie faţă de acei copii şi călători, înseamnă că nu este absolut nicio diferenţă între ei. Cine se aseamănă se adună. Politica durerii în cot faţă de nevoile românilor este deviza useristă exprimată perfect de acest Vizante. Nu i-a cerut nimeni să mute trenuri şi locomotive stricate mai repede decât se poate”, susţine Stănescu într-un comunicat de presă.Potrivit acestuia, „ceea ce i se reproşează” directorului SNCFR „este indiferenţa, aroganţa şi tupeul cu care a tratat pasagerii din trenurile blocate”.„Un pahar de apă şi un sandwich din bugetul CFR nu ar fi fost nicio pagubă. Dar cum să se gândească ei la un minim gest de compasiune, când durerea în cot este deviza asumată? Drulă îl ţine în braţe pentru că e mai important Vizante pentru el, decât toţi pasagerii din toate trenurile. Sunt orbi la nevoile românilor. S-au cocoţat pe like-urile de pe Facebook şi nu mai văd nici şobolanii din Bucureşti, nici copiii care mor de sete în trenurile oprite pe câmp, nici valul patru al pandemiei, nici creşterea euro, nici eşecul PNRR, nici agricultura care este la pământ. Această guvernare care funcţionează sub semnul şobolanului, într-o capitală a Uniunii Europene, este o ruşine”, a susţinut Stănescu.El a adăugat că Nicuşor Dan a devenit primarul Capitalei pentru a număra şobolanii.„Cine ar fi crezut că Nicuşor Dan va fi primar la Bucureşti ca să numere şobolanii de pe străzi şi să ne zică că sunt acelaşi număr ca şi în anii trecuţi? Dacă USR-ului i-ar fi păsat de pasagerii blocaţi în tren , Vizante era acum acasă şi nu-l mai deranja nimeni ca să-şi facă treaba de director al CFR. Iar dacă USR-ului i-ar fi păsat cu adevărat de români, împreună cu Vizante pleca şi Drulă. Dar nu le pasă. Pentru că pur şi simplu îi doare-n cot”, a mai susţinut Paul Stănescu. Referindu-se la accidentele feroviare din ultima perioadă, vicepremierul Dan Barna a declarat vineri, 30 iulie , că astfel de evenimente se vor repeta și că este important să avem un sistem de reacție la criză.„Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Să nu mai dăm informații greșite. Am siguranța că au fost mai mulți copaci pe acea cale ferată. Nelucrând la calea ferată, pe partea tehnică nu avem unde să ajungem. În realitatea e foarte frumos să se spună – să trimitem un autocar. Dacă ești pe câmp, la 2 noaptea, nu poți să trimiți autocare cu elicopterul”, a spus Barna.Dan Barna a discutat și cu premierul Cîțu despre șeful CFR Călători:„Trebuie să evaluăm oamenii în funcție de activitățile lor și nu neapărat după o declarație. De trei luni de zile acest om a început să facă schimbări semnificative la CFR Călători. Subiectul este închis”, a spus Barna. Cătălin Drulă a declarat că nu îl demite pe șeful CFR Călători după declarațiile acestuia privind condițiile în care 30 de copii au fost lăsați fără apă circa zece ore în trenul care a rămas blocat în câmp.„Principiile pe care funcționez sunt pe bază de profesionalism și eficiență. Actul de management se judecă așezat, la rece, nu după o declarație de moment. Domnul director al CFR Călători și-a prezentat scuze ieri și pentru mine subiectul este încheiat. Dar domnul director are o evaluare de dat, vom face o evaluare pentru toți managerii și vom vedea apoi. Nu sunt rudă cu domnul Vizante”, a declarat Cătălin Drulă.