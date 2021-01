Circulatia mai multor trenuri din sud-estul tarii suspendata miercuri si joi, din cauza ninsorilor si vantului puternic

"In urma avertizarilor meteorologice (ninsori si rafale de vant puternic) emise de Administratia Nationala de Meteorologie pentru partea de Sud-Est a tarii, CFR Calatori informeaza pasagerii sa aiba in vedere faptul ca trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul companiilor feroviare fiind instituit Comandamentul de Iarna", a transmis, marti seara, CFR Calatori.Conform sursei citate, compania de Infrastructura - CFR SA a luat decizia de a restrictiona pe sectia Bucuresti - Constanta circulatia cu locomotive electrice, fiind necesara asigurarea circulatiei cu tractiune Diesel si fiind facute modificari in mersul trenurilor CFR Calatori.Astfel, vor exista opriri suplimentare pentru preluarea pasagerilor. Miercuri, trenul IR 1583 Bucuresti Nord - Constanta va avea opriri in statiile: Mircea Voda Hm. Poarta Alba h., Basarabi, Murfatlar h. si Palas, iar trenul IR 1580 Constanta - Bucuresti Nord va avea opriri in statiile: Palas, Murfatlar h., Basarabi si Mircea Voda Hm.Miercuri si joi, trenul R 8693 Medgidia - Constanta va circula suplimentar. Trenul se va forma in statia Medgidia din R 8652 Tulcea Oras - Medgidia.Tot miercuri, vor fi suspendate mai multe trenuri: IR 1682, IR 1683Constanta - Bucuresti Nord si retur; R 8001, R 8004 Bucuresti Nord - Constanta si retur; R 8002, R 8003 Constanta - Bucuresti Obor si retur; R 8013 Bucuresti Obor - Fetesti, R 8203, R 8204 Buzau - Constanta; R 8222 Constanta - Buzau; R 8201 Buzau - Constanta - suspendat pe distanta Buzau- Fetesti; R 8121, R 8122 Bucuresti Nord - Slobozia Veche si retur, R 8383, R 8385, R 8386, R 8388, R 8392 si R 8393 Constanta - Mangalia si retrur (circulatia va fi asigurata cu trenurile: R 8380, R 8381, R 8384, R 8389, R 8396, R 8397); R 8580, R 8581, R 8585, R 8586, R 8587 si R 8588 Ciulnita - Slobozia Veche si retur (circulatia va fi asigurata cu trenurile: R 8151, R 8582, R 8583, R 8584); R 8344 Constanta - Fetesti - Calarasi Sud.De asemenea, circulatia trenurilor R 8653 si R 8654 Constanta - Medgidia -Tulcea Oras si retur va fi suspendata miercuri si joi, cand circulatia va fi asigurata cu trenurile: R 8652, R 8655.Joi, va fi suspendata circulatia trenului R 8343 Calarasi Sud - Fetesti -Constanta."Pentru preintampinarea altor eventuale perturbari in circulatia feroviara, CFR Calatori ia deja urmatoarele masuri: asigurarea locomotivelor Diesel de rezerva si pregatirea materialului rulant pentru circulatie in conditii de iarna; suplimentarea echipelor de interventie si asigurarea personalului necesar pentru deszapezirea unitatilor proprii (revizii, depouri, etc); pregatirea suplimentara a garniturilor. CFR Calatori si CFR SA tin in permanenta legatura operativ cu personalul de serviciu din trenurile aflate in parcurs pentru a se putea lua cele mai bune masuri pentru asigurarea conditiilor optime de calatorie", a aratat sursa citata.Calatorii sunt sfatuiti sa se informeze despre conditiile meteo si sa solicite informatii despre eventualele intarzieri si posibilele modificari survenite in circulatia trenurilor.Meteorologii au emis, marti, o informare de ninsori si intensificari ale vantului, valabila pana joi dimineata. In Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativ. De marti seara pana miercuri, la ora 23.00, va fi cod galben in 9 judete si in Capitala.Potrivit ANM, de marti seara, de la ora 18.00, pana joi, la ora 10.00, in Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativ."In regiunile estice si sud-estice vantul se va intensifica treptat si local vor fi rafale in general de 50...60 km/h. In Carpatii Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge in general 55... 65 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m se vor depasi 75...85 km/h, ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, de marti seara de la ora 23.00, pana miercuri la aceeasi ora, este cod galben in 9 judete si in Capitala."Local, in jumatatea de sud-est a tarii vor fi intervale cu ninsori insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada neuniform si consistent. In Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei vantul va avea rafale in general de 55...70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii", au mai precizat meteorologii.Citeste si: