MAE: Atentionare de calatorie pentru Republica Serbia. Cod rosu de ninsoare

Astfel, pentru ziua de sambata, 9 ianuarie, au fost emise coduri portocaliu si galben de ninsoare pentru regiunile Serbia de Sud-Vest, Serbia de Est, Serbia de Sud-Est si Kosovo si Metohija, fiind prognozate precipitatii ce pot determina depunerea unui strat de zapada mai mare de 10 cm, intr-un interval scurt de timp.Pentru ziua de duminica, 10 ianuarie, au fost emise coduri portocaliu si galben de ninsori pentru intreg teritoriul Serbiei, cu depuneri mari de zapada in regiunile sudice, vestice si centrale.In acest context, autoritatile sarbe avertizeaza asupra riscului de perturbare a circulatiei, inclusiv inchidere temporara a unor drumuri Potrivit MAE , informatii actualizate despre starea drumurilor se pot obtine accesand harta interactiva a administratiei locale a drumurilor: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/mapa-puteva-u-zimskom-periodu.MAE reaminteste ca in Republica Serbia este obligatorie echiparea autoturismelor cu pneuri de iarna pentru acest anotimp.Pentru informatii actualizate, pot fi consultate paginile de internet www.meteoalarm.rs si http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/RS-Serbia.html, precum si www.amss.org.rs, www.autozona.rs si www.putevi-srbije.rs.In situatii de urgenta, pe teritoriul Republicii Serbia, pot fi apelate numerele de urgenta: +38111192 (politia), +38111193 (pompierii) si +38111194 ( ambulanta ), precum si +381111987 pentru asistenta auto.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Serbia: +381113670361; +381113670798, precum si ale Consulatului General al Romaniei la Varset: +381013831099; +381013831199 si ale Consulatului General al Romaniei la Zajecar: +38119431717, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Belgrad: +38163319425 si telefonul de urgenta al Consulatului General al Romaniei la Varset: +381644584833, respectiv al Consulatului General al Romaniei la Zajecar: +381692799651.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://belgrad.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".