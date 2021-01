Iarna ramane in Bucuresti. Meteorologii au anuntat cat o sa mai ninga in Capitala

Vremea in restul tarii

Conform specialistilor, in Capitala vremea se va mentine predominant inchisa, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de doua grade, in timp ce minima va oscila intre -3 si -2 grade."La ora 10.00, grosimea stratului de zapada era neuniforma si masura intre 5 si 10 cm, iar pana spre dupa-amiaza, temporar, vor mai fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se vor mai depune intre 1 si 3 cm. Astfel, la finalul intervalului este estimata o grosime a stratului de zapada de 6 - 12 cm", sustin meteorologii. ANM a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ninsori si viscol , ce vizeaza pana la ora 21.00, judetele Constanta si Tulcea, respectiv un Cod galben de ninsori viscolite valabil pana joi dimineata, la ora 10.00, in judetele Braila, Calarasi, Galati si Ialomita.De asemenea, pana joi dimineata, ramane in vigoare o informare de intensificari ale vantului in regiunile estice si sud-estice, unde vor fi rafale in general de 50 - 60 km/h. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge in general 55 - 65 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri se vor depasi 75 - 85 km/h si va fi viscol ANM precizeaza ca in centrul si sudul Munteniei si, local, in Moldova, precum si in zonele de munte, temporar va continua sa ninga.Citeste si: