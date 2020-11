Informare meteorologica: Precipitatii mixte si intensificari ale vantului in zonele joase si ninsori la munte

Potrivit meteorologilor, de vineri, de la ora 12.00, pana sambata, la ora 17.00, aria precipitatiilor va cuprinde cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile nord-vestice."Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15-20 l/mp. In toate zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada , posibil mai consistent in Carpatii Meridionali", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare se vor semnala si in Transilvania si local in zonele de deal din Moldova, Muntenia si Oltenia.Vantul se va intensifica in majoritatea regiunilor, in general, cu viteze de 40-50 km/h, iar la munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi temporar 60-70 km/h, viscolind ninsoarea.Meteorologii mai anunta ca, la finalul saptamanii, vremea va deveni rece pentru aceasta data, cu temperaturi minime negative in toate regiunile.CITESTE SI: VIDEO A fost inaugurat un drum de 11,6 km, dupa sase ani de la semnarea contractului. Bode: "Nu este un titlu de mandrie"