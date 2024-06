Ninge la munte: Sezonul de schi s-ar putea deschide in weekend

Ninsoarea si-a facut in sfarsit aparitia la munte, iar administratorii de partii le-ar putea deschide in weekend, daca stratul de zapada va fi destul de mare.

In statiunile Parang si Straja ninge abundent, iar in varful muntilor vantul viscoleste zapada. Administratorii partiilor asteapta insa sa scada temperaturile, pentru a deschide sezonul de schi.

In majoritatea statiunilor, zapada nu masoara decat cativa centimetri, iar in Brasov si Predeal ninge. S-au inregistrat ninsori slabe si in Maramures, iar la Azuga a inceput deja sezonul de schi si se poate schia pe partia Cazacu pentru incepatori.

Meteo: Iarna reintra in tipare

Meteorologii au avertizat ca, in urmatoarele zile, temperaturile vor scadea brusc pana la sub 8-9 grade Celsius si ca precipitatiile vor aparea in toata tara, sub forma de ploaie, dar si lapovita si ninsoare.

L.S.

Ads