Meteorologii anunta ninsori, vant si polei in jumatatea de sud a tarii. Cand intra in vigoare

In intervalul 9 ianuarie, ora 23.00 - 12 ianuarie, ora 06.00, sunt asteptate precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, polei in jumatatea de sud a tarii.Conform meteorologilor, precipitatiile se vor extinde treptat si se vor acumula cantitati, local de peste 20...30 l/mp.Va ninge pe arii mai extinse si insemnat cantitativ, in special in noaptea de duminica spre luni (10/11 ianuarie) si pe parcursul zilei de luni (11 ianuarie) cand se va depune strat de zapada , local consistent. Vor fi si intervale cu ploaie si lapovita si se va forma polei.Din dimineata zilei de luni (11 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, local vor fi rafale de 40...50 km/h, iar la munte, la altitudini de peste 1700 m se vor depasi 60 ...70 km/h si va fi viscol "Probabilitatea de aparitie a intervalelor de timp cu precipitatii va fi ridicata pe aproape intreg parcursul saptamanii viitoare, iar din a doua parte a acesteia vremea va deveni mai rece decat in mod normal la aceasta data", precizeaza Administratia Nationala de Meteorologie.