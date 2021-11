Comisia Europeană recomandă statelor UE să suspende legăturile aeriene cu zonele în care s-a descoperit noua tulpină sud-africană

Comisia Europeană a recomandat vineri statelor membre ale Uniunii Europene să activeze ”frânza de urgenţă” împotriva călătoriilor din Africa şi din ţări în care s-a descoperit noua varantă a noului coronavirus B.1.1529, în vederea ”limitării răspândirii” acesteia, anunţă preşedinta CE Ursula von der Leyen, care recomandă suspendarea călătoriilor din toate ţările afectate şi plasarea într-o ”carantină strictă” a cetăţenilor europeni care revin din aceste ţări.

”Luăm veştile despre noua variantă covid cu extrem de multe mutaţii foarte în serios”, dă ea asigurări, citată într-un comunicat.

Mutaţii pot conduce la apariţia şi răspândirea unor varante SARS-CoV-2 şi mai îngrijorătoare şi la răspândirea acestora în doar câteva luni în întreaga lume, avertizează ea şi îndeamnă UE să acţioneze ”acum” ”foarte rapid, decisiv şi unit”.

Ursula von der Leyen anunţă că le-a propus statelor membre UE să activeze ”frâna de urgenţă” împotriva călătoriilor din ţări situate în sudul Africii şi din alte ţări, în vederea ”limitării răspândirii noii varinate”.

”Toate legăturile aeriene ale acestor ţări este necesar să fie suspendate până când înţelegem în mod clar pericolul pe care-l reprezintă această nouă variantă”, subliniază ea.

Eropenii care se întorc din aceste regiuni este necesar să fie plasaţi în ”carantine stricte”, insistă ea.

Mai multe state membre UE - între care Franţa, Germania, Italia şi Olanda - au luat deja acestel de măsuri.

Preşedinta Comisiei anunţă că a discutat vineri despre această situaţie, ”la telefon şi în conferinţe video, cu cercetători şi producători de vaccin”.

