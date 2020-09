A violat o femeie de 91 de ani, care a murit la spital. Pedeapsa este pe masura faptelor: 24 de ani de inchisoare

Fapta a avut loc in urma cu cateva luni, in 5 aprilie 2020, in satul Pagida, municipiul Aiud. Inculpatul Crisan Vasile, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat peste batrana in casa a batut-o si a violat-o.Pentru a-si ascunde faptele, tanarul a sugrumat-o pe victima, pana a crezut ca aceasta a murit, iar dupa accea s-a facut nevazut. Batrana a fost gasita a doua zi de dimineata, inconstienta, de fratele ei. A fost transportata de urgenta la spital, dar a decedat in urma traumelor suferite.In luna iulie, Crisan Vasile a fost trimis in judecata. In 31 august, judecatorii l-au condamnat la urmatoarele pedepse: 21 de ani de inchisoare pentru omor calificat, 9 ani de inchisoare pentru viol si 6 luni de inchisoare pentru violare de domiciliu. Prin contopire a rezultat pedeapsa de 24 de ani si doua luni de inchisoare cu executare. De asemenea, l-au obligat pe acesta sa plateasca cheltuieli de spitalizare de peste 10.000 de lei.Barbatul se afla in arest preventiv la Penitenciarul Aiud. "In fapt, la data de 05.04.2020, in jurul orelor 23,00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, inculpatul a patruns fara drept in locuinta persoanei vatamate, despre care stia ca locuieste singura, intrucat o ajutase anterior in gospodarie, si a constrans-o pe aceasta, prin acte de violenta fizica, sa intretina mai multe raporturi sexuale, iar ulterior, pentru a ascunde savarsirea infractiunii de viol, inculpatul a luat hotararea infractionala de a suprima viata victimei, astfel ca a sugrumat-o timp de cateva minute, pana cand victima a ramas inconstienta, moment in care a abandonat agresiunea, considerand ca victima a decedat", se precizeaza in comunicatul IPJ Alba de la momentul agresiunii.