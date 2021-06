Ucis pentru un loc de parcare. Un barbat din Iasi a fost batut de un cetatean arab chiar langa sediul unei institutii publice

Altercatia s-a produs joi seara, 10 iunie. Initial, politistii ar fi ajuns primii la locul faptei, insa, agresorul a devenit extrem de violent si a fost necesara interventia echipelor de mascati de la Serviciul pentru Actiuni Speciale (S.A.S), conform Adevarul.ro Din pacate, in ciudat eforturilor echipei medicale de pe autospeciala Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare ( SMURD ), pentru barbatul in varsta de 65 de ani nu s-a mai putut face nimic."La fata locului a fost si un echipaj de la SAS care l-a arestat pe cetateanul arab. Victima a ramas decedata la locul solicitarii, in prezenta Politiei. Nu prezenta plagi", a transmis joi seara, 10 iunie, medic Diana Cimpoesu, purtator de cuvant UPU SMURD Iasi.