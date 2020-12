Crima teribila in Bucuresti. Un tanar de 23 de ani si-a ucis bunica

"In data de 19.12.2020, in jurul orei 20.30, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca o femeie s-a prabusit in gol de la etajul superior al unui bloc situat in sectorul 4, fiind constatat decesul.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, fiind demarate cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul.Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca femeia in varsta de 71 de ani a fost victima infractiunii de omor.In cauza a fost retinut un tanar de 23 de ani, nepotul persoanei decedate.Acesta a fost depistat, cu sprijinul Sectiei 7 Politie.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor", a transmis Politia Capitalei.Citeste si: