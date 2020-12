VIDEO Brancardier de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, retinut pentru ucidere din culpa. "A confundat pacientele"

La data de 11.12.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, brancardier in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, fiind retinuta urmatoarea situatie de fapt:In data de 10.12.2020, ora 15:30, dupa ce una dintre cele doua paciente dintr-un salon al Sectiei de Terapie Intensiva a fost declarata decedata, pentru ridicarea cadavrului din salon si depunerea acestuia la morga au fost solicitati mai multi brancardieri, intre care si inculpatul, precum si o infirmiera.Inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in fata judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si D.G.P.M.B. - Serviciul Omoruri.Citeste si: