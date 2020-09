Crima brutala care a ingrozit Spania. Un roman si-a omorat sotia, imobilizata intr-un scaun cu rotile, cu mai multe lovituri de ciocan

Presa din Spania a relatat cazul de la Jerez, Cadiz, unde linistea unei comunitati pasnice a fost tulburata de o crima oribila. Totul a inceput cu o cearta intre o femeie de 53 de ani si partenerul sau, dar lucrurile au scapat complet de sub control in momentul in care barbatul, un roman de 55 de ani, a pus mana pe un ciocan si a inceput sa o loveasca fara mila, scrie Adevarul.ro. Imobilizata intr-un scaun cu rotile, femeia nu s-a putut apara si nu a avut nicio sansa sa fuga din calea brutei dezlantuite. In zona locuieste o comunitate mica de romani, cei mai multi dintre ei la limita saraciei. Ei isi castiga traiul adunand fier vechi de pe strazile din preajma.Vecinii lor spun ca au auzit tipete, insa erau obisnuiti cu zgomotele puternice care veneau din apartamentul romanilor, noteaza La Voz del Sur . Totusi, de aceasta data scandalul a intrecut orice limite, asa ca oamenii au pus mana pe telefon si au sunat la Politie.Ajunsi la fata locului, oamenii au gasit o femeie in agonie, intr-o balta de sange, iar alaturi se afla partenerul ei, si el inconstient, dupa ce luase un pumn de medicamente pentru a se sinucide."Am plecat la 8.00 la munca si am vazut ambulanta , dar nu am auzit nimic", a declarat o vecina. In schimb, altcineva le-a povestit jurnalistilor spanioli ca romanii sunt foarte galagiosi de obicei, asa ca i-a fost greu sa-si dea seama daca se intampla ceva."Sunt foarte zgomotosi, par sa se lupte, dar este obiceiul lor. Noi mergem la fereastra in caz ca trebuie sa sunam, pentru ca intre ei pot fi probleme, dar adevarul este ca nu sunt in conflict cu noi. Sunt respectuosi cu noi si noi cu ei, ii ajut daca pot; in aceasta dimineata am dat uneia dintre fete bani pentru ca trebuiau sa mearga la Cadiz, presupun ca a fost la Anatomia criminalistica ", a comentat un alt vecin.Cazul este acum anchetat de Politia Spaniola, care a demarat o investigatie pentru a clarifica faptele si pentru a descoperi circumstantele mortii femeii, iar oamenii legii asteapta autopsia care va determina cauzele exacte ale decesului. Partenerul femeii a fost arestat preventiv si va ramane dupa gratii pe toata durata anchetei.