Un rus a fost arestat dupa ce a aruncat de le etajul cinci un copil care plangea. Mama bebelusului era plecata sa cumpere bautura

Potrivit sursei citate, Levchenco a invitat doua femei la o petrecere, iar una dintre ele, despre care se stie ca are 26 de ani si ca se numeste Ksenia, si-a adus si fiul cu ea.Copilul dormea in caruciorul sau, cand adultii au ramas fara alcool . Femeile au iesit sa mai cumpere bautura, iar bebelusul a ramas in grija lui Levchenko.In timp ce femeile erau la cumparaturi, copilul s-a trezit si a inceput sa planga. Conform anchetatorilor, Levchenko a incercat mai intai sa-l linisteasca pe baietel, punandu-i o punga de plastic pe cap. Pentru ca micutul a continuat sa planga, Levchenko l-a aruncat pe acesta de la balconul aflat la 50 de metri inaltime, potrivit politiei. Copilul a ramas nemiscat pe pamant. O adolescenta l-a vazut si a chemat ambulanta Pus sub acuzare pentru omor, barbatul a recunoscut fapta, iar acum risca inchisoare pe viata.