Cum a fost obligat statul roman sa-i plateasca 50.000 de euro unui boxer. Barbatul, "asociat nejustificat" cu clanul Duduienilor

Un dosar din arhiva Tribunalului Bucuresti scoate la iveala modul in care Statul Roman a ajus sa ii plateasca daune morale de 50.000 de euro unui barbat arestat timp de opt luni si tratat ca membru al clanului Duduianu. Ulterior, barbatul a fost achitat de infractiunile grave, pentru care a fost tinut in arest mai mult de opt luni si a avut interdictia timp de cinci ani sa paraseasca tara.Prin procesul deschis impotriva Statului Roman, M.C. a cerut daune morale de trei milioane de euro pentru detentia nelegala (250 zile), pentru restrangerea a libertatii de a parasi localitatea si tara (1.845 zile", respectiv pentru cercetarea judiciara nejustificata pe parcursul a 2.545 zile.Barbatul a aratat ca in anul 2007, la primele ore ale diminetii, a fost trezit de catre trupele de interventie ale MAI, a fost incatusat, in prezenta sotiei sale, a copilului sau minor de numai doi ani si sase luni si in prezenta a numerosi vecini speriati de aceasta interventie de amploare a Politiei.M.C. a mai aratat ca, ulterior perchezitiei domiciliare, a fost transportat la sediul Parchetului, unde i s-a precizat ca, in masura in care nu va recunoaste faptele de care este acuzat, va fi arestat preventiv si va primi ani grei de inchisoare Barbatul a mai aratat ca i s-a adus la cunostinta faptul ca este acuzat de talharie, violare de domiciliu, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice si asociere in vederea savarsirii de infractiuni , fapte pentru care risca pana la 20 de ani de inchisoare.In procesul prin care a dat in judecata Statul Roman reclamand ca a fost victima unei erori judiciare, M.C. a aratat ca in ziua perchezitiilor a fost retinut, iar ulterior arestat. Barbatul a aratat ca initial a fost incarcerat in Arestul Sectiei 21 Politiesi transferat mai tarziu la Penitenciarul Jilava, respectiv Penitenciarul Rahova, de unde a fost eliberat cu o serie de interdictii.Barbatul a aratat ca a fost asociat "in mod artificial" clanului Duduienilor, iar asta i-a redus sansele de a fi eliberat mai repede din arest preventiv. M.C. a aratat ca tot din cauza "asocierii nejustificate" cu clanul Duduienilor, la plasarea in arest a fost tratat discriminatoriu in comparatie cu ceilalti detinuti, in fisa de camera intocmita cu ocazia incarcerarii, fiind consemnatIn urma procesului in care a fost acuzat de fapte extrem de grave, M.C. a fost achitat, retinandu-se in sarcina sa o fapta de loviri si alte violente pentru care nu se impunea arestarea.In urma sentintei definitive de achitare, barbatul a dat in judecata Statul Roman cerand daune de trei morale de trei milioane de euro. In cererea de chemare in judecata a aratat caIn proces , reclamantul a mai aratat ca)".M.C. a mai aratat ca lucra inclusiv ca bodyguard pe timp de week-end (sambata si duminica) la trei discoteci din Complexul Studentesc Regie, castigand suma de 600 euro/saptamana, "cate 100 euro pe zi de weekend - sambata, duminica - pentru fiecare dintre cele trei discoteci".Boxerul a mai aratat ca "lipsa posibilitatilor financiare, starea de tensiune psihica generata de masurile preventive dispuse in cauza, respectiv de termenul absolut nerezonabil in care acest proces s-a finalizat au determinat inclusiv probleme grave familiale", care au dus la divortul de sotia sa.Sentinta finala in procesul prin care M.C. a cerut daune morale din partea Statului Roman s-a finalizat in decembrie 2015 la Curtea de Apel Bucuresti. Judecatorii au obligat Statul Roman sa ii achite barbatului daune morale de 40.000 de euro pentru perioada in care a stat in arest preventiv si 10.000 de euro pentru perioada in care i s-a ingradit libertatea de miscare., au aratat judecatorii Curtii de Apel Bucuresti, care au taiat, insa, drastic din pretentiile reclamantului, acordandu-i in final daune morale de 50.000 de euro., se mai arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care a ramas definitiva.