Crimele in serie facute de ucigasul din Mehedinti care a incendiat-o pe fata de 17 ani. Cum a omorat cu sange rece cinci oameni in 1993

Ziare.

com

Primele doua crime ale acestuia le-a savarsit in 30 martie 1993, la o luna de la implinirea varstei de 18 ani. Doi batrani din Calea Rahovei - Bucuresti, care ar fi fost rude cu Turnagiu, aveau sa fie ucisi cu sange rece in scop de jaf Cateva luni mai tarziu, in septembrie 1993, in localitatea Racovita, judetul Timis, Ion Turnagiu a ucis o femeie insarcinata in luna a saptea, tot pentru a o jefui. Politistii au descoperit in timpul anchetei ca acesta ar fi omorat si o alta persoana, odata cu femeia insarcinata.Ultima crima comisa de acest barbat s-a petrecut in noiembrie 1993, in parcul din vecinatatea garii din municipiul Drobeta Turnu Severin. A omorat un barbat pe care vroia, la fel ca si pe victimele anterioare, sa il jefuiasca.Turnagiu a fost prins dupa aceasta ultima crima si a fost trimis la inchisoare. A fost liberat conditionat in 10 iunie 2019, de Tribunalul Mehedinti, dupa 26 de ani si aproape 7 luni de inchisoare. Barbatul a inceput executarea pedepsei in noiembrie 1993. Avea la momentul respectiv 18 ani si 10 luni.Dupa ce a fost liberat conditionat a plecat o perioada in Olanda, unde locuieste un frate al sau. La revenirea in tara, un fost coleg din penitenciar i-a pus la dispozitie o casa in localitatea Darvari, unde si-a stabilit domiciliul.Vineri, 12 iunie, a incendiat o adolescenta de 17 ani, care l-a reclamat la Politie pentru viol si agresiune. Tanara se zbate intre viata si moarte, internata la spitalul de arsi din Bucuresti, cu arsuri pe 80-90% din suprafata corpului. Sambata, 13 iunie, Turnagiu Ion a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor