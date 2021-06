O tanara de 23 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul sau, in Bucuresti. Agresorul este cautat

In casa s-ar fi aflat si un minor in momentul agresiunii si nu se stie inca de la ce a pornit cearta. Victima prezenta multiple plagi in zona toracelui, avea barbia taiata si plagi la nivelul capului."Astazi, prin apel 112, Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata, in locuinta, de catre concubinul ei.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 21 Politie, precum si echipaj de prim ajutor Femeia de 23 de ani prezenta mai multe leziuni si in pofida eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. La fata locului cercetarile sunt efectuate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politisti ai Serviciului Omoruri, in vederea stabilirii situatiei de fapt", se arata in comunicatul Politiei.Barbatul este cautat de politisti.Cercetarile sunt efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor ".