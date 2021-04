Cine era femeia gasita moarta la Cernavoda, cu mainile legate la spate si un calus in gura. Lucra ca profesoara de liceu

Potrivit presei locale, victima crimei de la Cernavoda se numeste Cristina Palu si era profesoara la Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" din Medgidia. Procurorii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani a fost gasita decedata intr-o locuinta din Cernavoda, aceasta avand mainile legate la spate si urme de violenta pe corp, existand suspiciuni de omor.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati joi, 8 aprilie, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina pentru deblocarea unei usi in Cernavoda."La fata locului s-au deplasat colegii de la Detasamentul Cernavoda cu o autospeciala de stingere si o autospeciala de descarcerare, si de asemenea in sprijin o ambulanta SAJ. Sositi la fata locului, pompierii au deblocat usa cu mijloacele din dotare si in casa a fost gasita o persoana de sex feminin, in varsta de aproximativ 50 de ani, care a fost declarata decedata", a transmis ISU Dobrogea.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au precizat pentru News.ro ca in aceasta cauza sunt suspiciuni de omor, victima fiind gasita cu mainile legate la spate, iar pe corp existand urme de violenta.Procurorii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care femeia si-a pierdut viata.