Italianca acuzata ca si-a aruncat pe podea bebelusul in varsta de doua luni, intr-un hotel din Timisoara, este trimisa in judecata pentru tentativa de omor

"In noaptea de 23.05.2020, in jurul orei 04:35, in timp ce se afla in incinta Hotelului Reghina Blue din Timisoara, pe fondul unui conflict anterior avut cu concubinul sau, in mod intentionat, inculpata G.E. l-ar fi aruncat din brate pe baietelul lor minor, in varsta de doua luni, pe jos, pe podeaua din parchet laminat din holul hotelului, actiune violenta in urma careia minorul a fost proiectat prin aer circa doi metri, iar in final a cazut si s-a lovit cu capul de podea, fiindu-i produse in acest mod mai multe leziuni traumatice care au necesitat 25 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare si care i-au pus in primejdie viata", transmit procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, intr-un comunicat de presa, de miercuri.Astfel, procurorii au dispus trimiterea femeii in judecata, in stare de arest preventiv, pentru infractiunii de violenta in familie - tentativa de omor comisa asupra unui membru de familie (fiul).Dosarul a fost inaintat judecatorilor de la Tribunalul Timis.Bebelusul a fost aruncat, in luna mai a.c., chiar in holul hotelului din Timisoara unde mama, o italianca de 21 de ani, era cazata inca de la externarea din Maternitatea Bega, unde l-a adus pe lume pe micut.La un moment dat, tanara a facut o criza de gelozie, nemultumita ca iubitul, un roman cu 17 ani mai in varsta decat ea, tatal bebelusului, a anuntat-o ca pleaca in oras. Italianca i-a facut reprosuri, iar in cele din urma scandalul a degenerat. Femeia si-a aruncat pur si simplu din brate bebelusul pe podeaua din holul hotelului. ambulanta si politia au fost chemate la hotel. Bebelusul a fost preluat de medici si dus la Spitalul de Copii impreuna cu tatal, iar mama a fost luata de politisti si dusa la audieri la Sectia 2.Copilasul a fost investigat de medici, atat la Spitalul de Copii "Louis Turcanu", cat si la Spitalul Judetean Timisoara. La cea din urma unitate sanitara, un neurochirurg l-a consultat pe micut si i s-a facut o analiza de tip Computer Tomograf. Doctorii au vrut sa se asigure ca nu are leziuni grave la nivelul capului si al coloanei vertebrale. Bebelusul a suferit un traumatism cranio cerebral. Medicii legisti au facut si ei o expertiza si au consemnat ca agresiunea i-a pus micutului viata in pericol.Italianca, in varsta de 21 de ani, a venit in martie la Timisoara sa-si viziteze iubitul roman, in varsta de 38 de ani, tatal bebelusului. A nascut prematur copilasul si a mai ramas in grija doctorilor pana cand clinica a fost declarata spital suport pentru COVID 19, iar femeia si copilul au fost transferati pentru o perioada la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara.Ramasa in Romania din cauza pandemiei, tanara nu s-a mai putut intoarce in Italia, in zona Lombardia, de unde este de loc. S-a cazat la hotelul din Timisoara unde cheltuielile i-au fost acoperite de parintii ei. Tatal micutului a vizitat-o constant, iar cei doi s-au mai certat zgomotos si in alte zile.Femeia a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor de Tribunalul Timis. Ea mai are acasa, in Lombardia, un copil de aproximativ 3 ani.