Minori trimisi in judecata pentru un omor la care a participat si un copil de 12 ani. Victima a fost incendiata cand era inca in viata

"Inculpatii D. K.-M. si C A.-R., in noaptea de 14/15 iunie 2020, au procedat la agresarea fizica a persoanei vatamate V. A. M., zis P., initial la adresa din municipiul Resita, str. Caminelor, judetul Caras-Severin, iar mai apoi au procedat la transportarea victimei pe malul raului Barzava (pe strada Terovei, podul ce duce inspre S.C. C S.A.) unde din nou acestia au aplicat numeroase lovituri victimei, aducand-o in stare de semiinconstienta, ulterior persoana vatamata fiind transportata de catre inculpatii D. K. M. si C. A. R., cu participarea numitului D. A. F. (minor in varsta de 12 ani), la salasul situat in spatele blocului cu nr. 1 de pe strada Albastrelelor din municipiul Resita, unde a fost din nou agresata fizic de catre cei doi inculpati, dupa care, cat timp victima inca se afla in viata, a fost incendiata de catre inculpatii D. K. M. si C. A. R., survenind decesul acesteia", au aratat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, care i-au trimis in judecata pe adolescenti.Cei doi minori au fost trimisi in judecata in stare de arest preventiv.