O femeie din Lituania, retinuta in Olt dupa ce si-a omorat fetita de numai doua luni: A enervat-o pentru ca plangea

"In dupa amiaza zilei de 4 iunie s-a petrecut fapta. Intrucat fiica ei in varsta de doua luni a inceput sa planga si nu se oprea, s-a enervat si a inceput sa o zdruncine puternic, producandu-i leziuni la nivelul creierului, ca urmare a lovirii creierului de cutia craniana. Pentru ca a continuat sa planga, atunci a continuat sa o agreseze, producandu-i fractura coloanei", a precizat reprezentantul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt.Potrivit sursei citate, femeia l-a anuntat despre ce a facut pe fratele barbatului cu care are o relatie, iar acesta a solicitat ajutor medical. Tatal fetitei se afla la munca in Anglia, cei doi mai avand un baietel in varsta de doi ani.Directorul DGASPC Olt, Radita Pirosca, a declarat cala SJU Slatina, iar apoi a fost transferata la Spitalul "Marie Curie" din Bucuresti, unde a fost internata impreuna cu mama ei.La acel moment, DGASPC a luat legatura cu Primaria Stoenesti si s-a facut o ancheta sociala, care a vizat insa in principal daca baietelul de doi ani poate ramane in ingrijire in familia extinsa ancheta sociala sau se impune preluarea in sistemul de protectie a copilului, decizia fiind ca acesta sa ramana in grija unchiului. La acel moment, mama fetitei nu a recunoscut ca ar fi agresat bebelusul, dand declaratie ca leziunile au fost cauzate de faptul ca fetita a fost trasa din pat de catre fratiorul ei.Radita Pirosca a mai mentionat ca din partea spitalului 'Marie Curie' nu s-a primit instiintare cu privire la externarea fetitei si reintoarcerea acesteia in Stoenesti.Reprezentantul DGASPC Olt a mai precizat ca in prezent a fost demarata o noua ancheta sociala care va stabili in grija cui va ramane baietelul de doi ani.