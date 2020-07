Tanar retinut pentru crima. L-a strans de gat pe colegul de apartament pana l-a omorat

Politistii au fost sesizati duminica seara, in jurul orei 22.40 ca intr-un imobil din Chisoda se afla un barbat in stare de inconstienta. La fata locului a ajuns echipaj medical care a constatat ca barbatul este mort.Prezent la fata locului, colegul de apartament al barbatului decedat a declarat ca pe fondul consumului de alcool si al unui conflict spontan l-a strans de gat pe colegul sau pana a intrat in stare de inconstienta. Potrivit opiniatimisoarei.ro , autorul crimei are 20 de ani, iar victima 35. Cei doi lucrau la o casa aflata in constructie.