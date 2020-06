Topul "perlelor" la Evaluarea Nationala: "Nechifor Lipan a fost omorat intre doua localitati care au mers pe un drum cu baltagul in spate"

Ziare.

Cateva dintre cele mai reprezentative "perle", care au atras atentia profesorilor corectori, vin de la candidatii la liceul din judetul Neamt, arata Adevarul "Vitoria si Gheorghita descopera pe ucigasi si osemintele neinsufletite a lui Nechifor Lipan care statea cu caciula pe cap", a scris unul dintre elevi, in teza la Limba Romana, la Evaluarea Nationala."Ajungand intr-un sat numit Sabasa l-a gasit pe cainele Lupu in curtea unui om care era al lui Nechifor dintre care a aflat ca Nechifor Lipan a fost omorat intre doua localitati care au mers pe un drum cu baltagul in spate", a scris un alt candidat."Cei doi intrau chiar pe la hanele din sate in care se bea si se duce sub mustata"."Tema centrala a romanului este cautarea si cunoasterea adevarului unde incepe sa se produca spre sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea si pana in zilele noastre".Un alt candidat era cat se poate de "poetic" in exprimare: "Ma trezesc in cantecul privighetorilor si adorm in urletul lupilor. Prieteni nu prea am pe aici, dar nici nu am nevoie. Iti amintesti de clipele minunate petrecute impreuna, cand te-am intins peste tot si ti-am rupt piciorul?".