VIDEO Femeia din Buzau care a accidentat intentionat un politist aflat pe motocicleta, trimisa in judecata pentru tentativa de omor

Dosarul a fost inregistrat joi, 5 noiembrie, la Tribunalul Buzau, iar judecatorii vor decide daca masura arestului preventiv va fi prelungita dupa 15 noiembrie sau tanara va fi judecata sub control judiciar.Vladescu Anda Ioana, in varsta de 32 de ani, ar fi lovit cu intentie motocicleta politistului, pe Calea Eroilor din Buzau, dupa ce acesta din urma i-ar fi facut semn regulamentar sa opreasca masina. Agentul ar fi detectat defectiuni la sistemul de semnalizare-iluminare al masinii si ar fi somat-o sa opreasca, prin folosirea semnalelor acustice, pentru a trage pe dreapta. Incidentul a avut loc in 19 august 2020.Soferita a ignorat complet indicatiile politistului, trecand chiar de doua semafoare pe culoarea rosie. In urma impactului, motocicleta s-a izbit de un taxi si a luat foc, iar politistul Adrian Popa a fost aruncat cativa metri pe asfalt.Femeia a parasit locul accidentului, fiind prinsa ulterior de politistii locali. Aceasta le-a spus ca a vrut sa scape de el din cauza ca se grabea sa ajunga urgent la Bucuresti.