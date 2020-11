Aproape 80.000 de copii au cel putin un parinte plecat in strainatate. Recordul detinut de judetul Suceava si situatia critica de la Petrila

In total, un numar de 79.500 de copii au ramas in grija rudelor sau a unui parinte, in tara, arata statisticile oficiale, care includ doar copiii aflati in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala.In prima etapa a interventiei, peste 360 de copii cu parintii plecati la munca in strainatate din cinci judete, Suceava, Iasi, Vaslui, Mures si Hunedoara, vor fi integrati in programe complexe de sprijin psiho-socio-educational, cu sprijinul PEPCO Romania.Cel mai mare numar de copii cu parintii plecati la munca in strainatate este in judetul Suceava. Conform ANDPDCA, in iunie 2020, 7.143 de copii din Suceava aveau unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate.Judetul Iasi se situeaza pe a doua pozitie in ceea ce priveste numarul copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate din Romania: 5.254 de copii. Totodata, Iasi ocupa primul loc in topul judetelor cu copii aflati in sistemul de protectie speciala."Pe fondul unei griji deficitare din partea bunicilor, fie din cauza neputintei, fie a lipsei abilitatilor de parenting si a diferentei de opinii generata de diferenta de varsta, riscul de institutionalizare al copiilor cu parintii plecati este considerabil, asa ca si din acest punct de vedere serviciile pentru copii cu parintii plecati sunt extrem de importante, mai ales daca tinem cont si de dificultatile generate de pandemie." (specialist SPAS judetul Iasi).In judetul Vaslui, 3.243 copii sunt inregistrati in evidentele serviciilor publice de asistenta sociala ca avand parinti plecati la munca in strainatate. Dupa Iasi, este judetul cu cel mai mare numar de copii aflati in sistemul de protectie speciala si detine a treia cea mai mica rata de ocupare a populatiei din judetele din Romania."In scoala noastra avem o multime de copii cu parintii plecati la munca in strainatate. Ni se intampla deseori sa avem in fata noastra o clasa nu de elevi, ci de emotii, copii foarte tristi, carora le este dificil sa se adune, sa fie atenti la ore. Copii care dincolo de nevoile materiale, au nevoi emotionale cu sacul, de atentie, de sustinere, de rabdare, de incurajare, de a iesi din acest spatiu, de a vedea mai mult. Dificultatea parintilor de a gasi un loc de munca este extrem de mare in zona noastra, de aceea aleg parintii aceasta cale, nu intotdeauna cea mai buna pentru copii", spune un director de scoala din judetul Vaslui). In judetul Mures, conform statisticilor oficiale, 1.197 de copii sunt afectati de migratia economica a parintilor."Dupa ce a plecat mama ne-a fost foarte greu... mamaie imi promitea ca mama va veni, dar mama nu venea si stateam mult singura..... Imi amintesc cand ne-a trimis mama bani prima oara, mamaie mi-a luat o ciocolata mare si adidasi noi. La scoala nu-mi placea pentru ca nu stiam sa-mi fac temele si mamaie imi spunea mereu ca nu stie sa ma ajute. De cand vin la Salvati Copiii, a inceput sa fie altfel, nici mamaie parca nu mai e asa de suparata, cand vede ca ma descurc cu lectiile mult mai bine si cati prieteni noi mi-am facut", afirma Ioana, de 10 ani, din Sighisoara.Mai mult decat atat, avand in vedere contextul socio-economic extrem de dificil cu care se confrunta copiii si familiile din Valea Jiului, in cadrul aceluiasi program Salvati Copiii Romania va acorda sprijin integrat, adaptat nevoilor pentru 100 de copii vulnerabili din Petrila, Hunedoara. Alti 500 de copii din cele cinci judete vor beneficia de activitatile din proiect, participand la activitati de educatie non-formala si consiliere individuala.In Petrila, 72% din populatie, inclusiv familiile cu copii, locuieste in zone dezavantajate sau marginalizate. La nivelul intregului judet, odata cu inchiderea minelor, plecarea la munca in strainatate a devenit alternativa pentru parintii aflati in imposibilitatea de a obtine mijloacele de trai necesare. Ultimele statistici indica un numar de 1.819 de copii cu parintii plecati la munca in strainatate, in tot judetul Hunedoara."Atunci cand s-au inchis scolile, ca masura de limitare a pandemiei, copiii din medii socio-economice vulnerabile s-au aflat intr-o situatie grava de excluziune: fara acces la scoala online, ei au fost pur si simplu marginalizati. Pentru copiii cu parintii plecati la munca in strainatate, trauma a fost dubla: nu i-au avut alaturi pe parinti si atunci anxietatea lor a fost mult mai mare. Pe de o parte, s-au confruntat cu emotiile cauzate de izolarea de colegi si profesori. Pe de alta parte, au avut temeri pentru parintii lor din strainatate.Reintegrarea educationala a acestor copii este imperativa si ea trebuie facuta atent, cu ajutorul specialistior in psihologie si educatie", afirma Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.In decursul acestui an, Salvati Copiii a intervenit activ pentru ca 660 de copii, ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate sau care provin din familii vulnerabile socio-economic sa faca fata vulnerabilizarilor suplimentare, cu sprijinul PEPCO Romania. Astfel, acestia au fost inclusi in clasele de educatie remediala, pentru a putea recupera decalajul cauzat de lipsa accesului la scoala online, au fost consiliati psihologic, atat ei, cat si familiile lor si au beneficiat de suport material de urgenta, cu sprijinul echipelor mobile locale."Amploarea fenomenului copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate face necesara dezvoltarea unei retele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizatia Salvati Copiii a creat astfel de servicii, adresate atat copiilor, cat si parintilor lor si persoanelor in grija carora au ramas copiii, incepand cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 9.500 de copii si 6.600 de adulti, persoane in grija carora au ramas sau parinti, au beneficiat pana acum de servicii de interventie directa. Peste 124.000 de persoane, parinti, copii si specialisti, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea parintilor il are asupra copiilor ramasi acasa, precum si cu privire la obligatiile ce le revin parintilor la parasirea tarii", se precizeaza in comunicatul celor de la Salvati Copiii.