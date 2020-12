Papa Francisc: "Consumerismul ne-a sechestrat Craciunul". El i-a indemnat pe oameni sa ii ajute pe cei nevoiasi

"In aceste vremuri dificile, in loc sa ne plangem de ceea ce pandemia ne impiedica sa realizam, sa facem ceva pentru cei care au mai putin. Nu al nu stiu catelea cadou pentru noi sau pentru prietenii nostri, ci pentru un nevoias la care nimeni nu se gandeste", a spus papa de la fereastra Palatului Apostolic."Sa nu ne lasam prada consumismului, de ideea ca trebuie sa cumparam cadouri, de aceasta frenezie de a face lucrurile. Ceea ce conteaza este Iisus. Consumerismul, frati si surori, ne-a sechestrat Craciunul", a deplans papa Francisc.Dupa rugaciunea Angelus, pronuntata in fata multimii de credinciosi care il ascultau in Sf. Petru, papa i-a reamintit pe marinarii din intreaga lume care sunt blocati pe navele lor si care nu se pot intoarce acasa din cauza pandemiei.Pandemia de coronavirus a facut ravagii mai ales in problema lucratorilor maritimi, multi dintre ei - se estimeaza ca aproape 400.000 de angajati ai marinei, a reamintit papa - sunt blocati pe navele lor, dincolo de limita contractelor si nu se pot intoarce acasa.De aceea, el a cerut guvernelor "sa faca tot posibilul pentru ca ei sa se poata intoarce acasa la cei dragi".Papa Francisc va incepe joi slujbele de Craciun, cu sfanta liturghie din noaptea de Ajun, traditional nocturna dar care anul acesta a fost devansata la ora 19:30 (18:30 GMT), pentru a respecta interdictia de circulatie impusa in Italia incepand cu ora 22:00.