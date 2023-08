Mai multe persoane s-au adunat, miercuri, in fata sediului Parchetului Militar din Bucuresti, oamenii afisand mesajul "Multumim", dupa ce procurorii militari au anuntat ca au deschis un dosar penal in cazul jandarmului care a lovit cu pumnul mai multi manifestanti in timpul protestului de sambata seara.

Opt dintre cei prezenti au afisat mesajul "MULTUMIM", fiecare dintre ei purtand cate o litera de mari dimensiuni.

Mobilizarea pentru aceasta actiune, care a durat aproximativ o jumatate de ora, s-a facut pe Facebook.

Procurorii Parchetului Militar au anuntat, marti, ca s-au sesizat din oficiu si fac cercetari pentru purtare abuziva in cazul jandarmului care a fost filmat cand lovea protestatarii sambata seara, in Piata Universitatii.

"La data de 22 ianuarie 2018, procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva (...) constand in aceea ca unul dintre jandarmii din dispozitivul desfasurat pentru mentinerea ordinii si linistii publice a agresat fizic una sau mai multe persoane, pe fondul unei busculade create in zona cordonului de protectie", a anuntat Parchetul instantei supreme.

Imagini cu jandarmul care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale, provocand reactii vehemente.

Ads

Iata si cum incearca Jandarmeria sa justifice gestul

Citeste ami multe despre acest caz: