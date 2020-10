Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa sarbatoarea hramului Sf. Cuvioase Parascheva. 25 de sesizari au fost depuse la Parchet

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, Mihaela Apostol, a confirmat pentru Agerpres ca a inregistrat un dosar penal dupa ce au fost primite 25 de sesizari prin care se reclama zadarnicirea combaterii bolilor, solicitandu-se tragerea la raspundere a celor care se fac vinovati, fiind indicate si persoane din cadrul Jandarmeriei.Dupa slujba liturgica de pe 14 octombrie, pelerini veniti din alte orase sau zone ale tarii au fortat portile de acces in curtea mitropolitana si cordonul de jandarmi , pentru a se inchina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Fortele de interventie s-au retras, la racla ajungand pentru cateva ore si persoanele venite din afara Iasiului. Astfel, au fost incalcate masurile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta potrivit carora participarea credinciosilor la sarbatorile religioase este permisa doar celor care au domiciliul in localitatea respectiva.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana miercuri dimineata si a fost asezata intr-un baldachin special amenajat in curtea Mitropoliei. In acest baldachin, pe parcursul intregii zile credinciosii au putut sa intre, sa se roage, sa se inchine si sa sarute moastele Sfintei Cuvioase. Racla a fost reintrodusa in catedrala in jurul orei 22,00.Conform estimarilor jandarmilor, in cursul zilei de miercuri prin fata raclei au trecut peste 9.500 de credinciosi.