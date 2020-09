Fiul judecatoarei din Novaci, care a ucis o femeie dupa ce s-a urcat beat la volan, audiat sambata la Parchetul General

Este prima declaratie pe care Mihai Dafinescu o da in fata anchetatorilor, pana acum el refuzand vehement sa dea detalii despre ce s-a intamplat. Intre timp, potrivit publicatiei GorjOnline , judecatoarea si-a luat concediu medical si incearca sa isi scape fiul de inchisoare cu orice pret. Judecatoarea ar incerca sa ii obtina fiului un certificat care sa ateste ca acesta are probleme psihice si, astfel, Mihai Dafinescu sa nu fie condamnat la inchisoare cu executare, potrivit sursei citate.Cat despre prima declaratie data in fata procurorilor, conform publicatiei locale, Mihai Dafinescu ar fi declarat ca nu si-a dat seama ca a lovit o femeie, acesta fiind motivul pentru care nu a oprit sa vada ce s-a intamplat si a mers acasa.Mihai Dafinescu este acuzat de ucidere din culpa, fuga de la locul accidentului si conducere sub influenta bauturilor alcoolice.Accidentul a avut loc in data de 19 august. Florentina Motorcea, victima accidentului, se intorcea de la serviciu alaturi de fiul ei. Cei doi se deplasau pe marginea drumului. Aceasta a fost lovita de bolidul condus de catre Mihai Dafinescu, care apoi a fugit de la locul accidentului, lasand victima in agonie. Aceasta a fost mutilata, ranile cele mai grave fiind la cap.Mihai Dafinescu s-a adapostit acasa si s-a predat dimineata la politie . Acesta avea o concentratie de 0,05 mg/l alcool pur in aerul expirat in momentul in care fost testat. A fost retinut pentru 24 de ore si, apoi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Judecatoria Targu Jiu.