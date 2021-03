Kovesi, despre Parchetul European: Vom investiga persoane puternice si bogate. Nu mi-e frica. Suntem pregatiti

Parchetul European (EPPO), un organism independent al UE, va fi responsabil de investigarea si urmarirea penala in fata instantelor din statele participante a infractiunilor precum frauda coruptie si frauda transfrontaliera a TVA care au ca rezultat daune ce depasesc 10 milioane de euro, care lezeaza interesele financiare ale Uniunii, potrivit ilsole24ore.com "Daca ar depinde de noi, am fi inceput de maine. La nivel central suntem pregatiti: procurorii europeni au fost numiti in iulie 2020. Cu toate acestea, lipseste un element cheie: procurorii europeni delegati care trebuie sa efectueze investigatii in cadrul statelor. Suntem deosebit de ingrijorati de Italia, deoarece este foarte tarziu. Ma bazez pe noul ministru al justitiei pentru a accelera procedurile", a declarat Laura Codruta Kovesi "Desigur, vom investiga persoane puternice si bogate. Nu mi-e frica. Daca esti curajos si respecti intotdeauna legea, rezultatele bune sunt asigurate", a adaugat Kovesi.