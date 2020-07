Laura Codruta Kovesi acuza Malta ca blocheaza operationalizarea Parchetului European

"Din luna decembrie, tot procesul este amanat", a spus Kovesi intr-un interviu pentru Euronews Kovesi a mai spus pentru Euronews ca, odata ce va fi operational, Parchetul European va investiga fraudele cu fonduri europene. "Vor fi dosare legate de persoane aflate in posturi-cheie, sau cu o putere economica mare. Vorbim de dosare cu prejudicii de peste 10 milioane de euro".Fosta sefa a DNA a adaugat ca se asteapta la "atacuri contra institutiei si procurorilor".Odata operational, Parchetul European va avea puterea sa investigheze si sa puna in urmarire fraude la bugetul UE. Parchetul European nu va investiga afaceri mici.Criticile impotriva acestei organizatii nu vor inceta, dar Laura Codruta Kovesi spune ca este pregatita pentru ele., pentru Euronews.Trebuie mentionat ca Malta este vazuta ca un paradis al criminalitatii organizate, cu o clasa politica implicata in mari afaceri de coruptie si asasinate la nivel inalt (uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia ar fi fost ordonata de fostul ministru maltez al Economiei).