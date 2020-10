Nereguli descoperite de corpul de control al premierului la Secretariatul de stat pentru revolutionari. Raportul a fost trimis la Parchet

Potrivit unui comunicat al Guvernului, in urma verificarilor a reiesit ca SSRML "nu detine o baza de date actualizata a beneficiarilor Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit".Totodata, Corpul de control al premierului a constatat ca, intre anii 2005 si 2017, "SSRML a achizitionat si platit din fonduri publice aplicatii informatice specializate in gestionarea si actualizarea bazelor de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, fara ca acestea sa fie utilizate in fapt, fiind incalcate prevederi legale"."Desi a avut la dispozitie aplicatiile informatice specializate, precum si date si informatii transmise in baza protocoalelor de colaborare de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) si Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), acestea nu au fost valorificate", se spune in comunicat.Totodata, conform comunicatului, distribuirea de catre SSRML a cartelelor de metrou catre toti beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente in localitatea de domiciliu/resedinta si eliberarea nenominala a acestora, "a creat conditii pentru posibile valorificari de catre persoane neindreptatite legal, fapt sesizat in repetate randuri de catre revolutionari"."In anul 2016, SSRML a platit si/sau distribuit bilete CFR si cartele de metrou gratuite, sub semnatura, inclusiv catre beneficiari decedati", se arata in comunicat.Nu in ultimul rand, sursa citata mentioneaza ca "desi instantele de judecata au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrator al Securitatii ca politie politica, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt in continuare beneficiare ale drepturilor prevazute de Legea 341/2004, nefiind finalizate demersurile de anulare a certificatelor si de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici macar incepute aceste demersuri"."Intreaga procedura privind verificarea calitatii de colaborator sau lucrator al Securitatii pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 este una greoaie, ce dureaza perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficienta acestui demers. Astfel, de la momentul solicitarii verificarii si pana la primirea rezultatelor si demararea procedurii de anulare a certificatelor si de retragere a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, au trecut, in mai multe cazuri, peste 15 ani", conform comunicatului.Nota de verificare a Corpului de control al prim-ministrului a fost transmisa catre Secretariatul General al Guvernului si Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989, spre valorificare; Curtea de Conturi a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, spre informare; si catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti".