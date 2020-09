O minora a fost santajata de doi adolescenti cu care a intretinut relatii sexuale. Ce au patit agresorii

Astfel, conform datelor din dosar, in perioada noiembrie 2018 - aprilie 2019, inculpatii au santajat-o in mod repetat pe persoana vatamata in varsta de 15 ani. Tinerii amenintau ca le vor spune colegilor lor faptul ca fata a intretinut relatii sexuale cu acestia, noteaza Adevarul.ro Victima le-a oferit celor doi (B.E.L. si M.T.I) tigari si bani, minora suferind un prejudiciu material in valoare de 1.020 lei si 50 euro."Precizam ca intocmirea rechizitoriului este o etapa a procesului penal reglementata in Codul de procedura penala, care reprezinta finalizarea anchetei penale si trimiterea dosarului la instanta spre judecare, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", a mai transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.