Parchetul General a dispus expertiza aparaturii medicale si a audiat alti martori, in cazul incendiului de la Spitalul din Piatra Neamt

"In cauza privind incendiul declansat in ziua de 14 noiembrie 2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, in care se efectueaza cercetari in rem cu privire la savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, prevazuta de art. 192 alin. 1 si 3 din Codul penal si vatamare corporala din culpa, prevazuta de art. 196 alin. 1 si 4 din Codul penal, au fost efectuate in continuare activitati de urmarire penala si anume:1.Au fost dispuse expertize si constatari asupra aparaturii medicale ridicate, pentru verificarea ipotezei izbucnirii incendiului ca urmare a functionarii defectuoase a acestora.2.Obiectele ridicate in vederea expertizarii au fost transmise institutiilor abilitate si desemnate pentru efectuarea expertizelor si constatarilor.3.A continuat activitatea de identificare a victimelor.4.Au fost efectuate noi audieri de martori", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Zece persoane si-au pierdut viata in urma unui puternic incendiu izbucnit sambata seara la sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt, acolo unde erau internati 16 pacienti confirmati cu noul coronavirus In prima runda de audieri realizate in dosarul penal deschis pentru ucidere din culpa s-au aflat managerul unitatii sanitare, Lucian Micu, si seful sectiei ATI, medicul Liviu Ungureanu.Tot duminica, anchetatorii au realizat mai multe perchezitii in birourile din spitalul unde a avut loc tragicul eveniment , pentru a cauta documente legate de functionarea Sectiei ATI.Ancheta cu privire la incendiul de la Spitalul judetean din Piatra Neamt a fost preluata de Parchetul general, de procurorii Eduard Mihai Ilie si Marius Iacob, cei care au investigat incendiile de la maternitatea Giulesti si de la Clubul Colectiv CITESTE SI