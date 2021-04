Reclamatie la Parchet privind accesul in Registrul Electronic de Vaccinari, dupa controlul la Ministerul Sanatatii

Comunicatul Corpului de Control:

Intr-un comunicat de presa, Corpul de control al premierului anunta ca a transmis Ministerului Public o sesizare penala "in rem", ca urmare a verificarilor preliminare efectuate la Ministerul Sanatatii si la celelalte institutii din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atributii legale in privinta gestionarii platformei nationale privind vaccinarea - Registrul Electronic National de Vaccinari.Corpul de control a constatat ca in data 07.03.2021, intr-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV de pe un IP gazduit pe un server privat din Germania. De asemenea, Corpul de control constata ca un consilier onorific poate "crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilitatilor si al conflictului de interese", pentru ca nu are atributii specifice unui functionar public."In urma verificarilor realizate de echipa de control pana in prezent au fost identificate urmatoarele aspecte:-Accesul in Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) - modulul de vaccinare se face prin username si parola, atribuite fiecarei categorii de utilizatori: vaccinatori (centre de vaccinare), Directii de Sanatate Publica, utilizator Serviciul de Telecomunicatii Speciale, utilizator Ministerul Sanatatii (MS), utilizator Institutul National de Sanatate Publica (INSP), utilizator Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), categorie generala Populatie, singura conditie de acces fiind utilizarea unui IP (internet protocol) din Romania.-In urma solicitarilor repetate ale reprezentantilor Ministerului Sanatatii, la data de 20.01.2020 INSP a acordat accesul Ministerului Sanatatii la RENV pentru o interfata separata, care contine doar date numerice, utilizand contul: monitorizare_minister.-Ministerul Sanatatii a nominalizat patru reprezentanti care au avut acces la datele din RENV, utilizand contul "monitorizare_minister" fara a exista un act administrativ de delegare/incredintare a unor atributii, de stabilire a responsabilitatilor si a limitelor de competenta sau care sa stipuleze perioada de la care au acces la platforma.-La data de 07.03.2021, intr-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de incercari nereusite de acces la platforma RENV utilizand contul "monitorizare_minister" (alocat MS) de pe un IP gazduit pe un server din afara granitelor Romaniei (server privat din Germania).-Regimul juridic insuficient definit si reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilitatilor si al conflictului de interese prevazut de Legea nr. 161/2003, deoarece, prin incredintarea unor atributii specifice unui functionar public (in sensul larg al notiunii), respectiv accesul la date sau informatii din cadrul unei/unor institutii publice, consilierului onorific nu ii sunt stabilite si responsabilitati in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese."Dupa ce premierul a trimis Corpul de control la ministerul Sanatatii, Stefan Voinea declara ca nu are o fisa a postului, fiind doar consilier onorific, insa a primit contul si parola de acces de la minister.Recent, intrebat despre o eventuala demisie in cazul in care Corpul de control al premierului va constata nereguli, Vlad Voiculescu a declarat ca "daca cineva a facut ceva gresit trebuie sa raspunda pentru asta."