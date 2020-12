Un tanar care a strans o pisica de gat cu un siret si a aruncat-o de la etajul doi, trimis in judecata pentru schingiuirea animalelor

Barbatul a luat pisica de pe strada si, beat fiind, a strans-o de gat cu un siret si a aruncat-o de la etajul al doilea de pe casa scarii a blocului in care locuieste. Imaginile au ajuns pe internet care au provocat un val de indignare din partea utilizatorilor."In data de 18 mai 2020, in jurul orei 23:30, inculpatul M.C. a luat de pe strada o pisica, a dus-o in apartamentul sau din municipiul Alba Iulia unde, pe fondul consumului de alcool , a strans-o de gat cu un siret, iar ulterior a aruncat pisica de la etajul 2, de pe casa scarii, cauzandu-i rani si suferinte fizice. Inculpatul a filmat in parte incidentul si l-a publicat in mediul online.Prin ordonanta organelor de urmarire penala din data de 29.05.2020 s-a dispus retinerea inculpatului pentru o perioada de 24 de ore, din data de 29.05.2020, ora 19:00 pana in data de 30.05.2020, ora 19:00", au transmis procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Identificarea tanarului de 18 ani a fost precedata de o actiune fara precedent a zeci de persoane din toata tara. Un grup de tinere s-a mobilizat si a reusit in cateva zile sa il gaseasca pe autorul faptei. Filmarea socanta in care animalul este ranit a fost distribuita mai intai pe un grup de WhatsApp. De acolo a fost luata si pusa pe Facebook de catre un alt barbat, care se lauda prietenilor virtuali ca el ar fi facut asta. Acesta din urma a fost chemat la politie , unde a spus ca nu el este cel care a realizat filmul.Cu ajutorul tinerelor care au continuat cautarile timp de mai multe zile, tanarul a fost identificat si a fost retinut de politie. In final, a fost trimis in judecata.