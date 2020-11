Un tunisian cautat de Franta, arestat in Bulgaria. Trecuse granita din Romania, fortand bariera de control

Barbatul a trecut cu masina punctul de frontiera Kardam (nord-est) la granita cu Romania (Negru Voda), fortand bariera de control a politiei."Avem informatii care indica faptul ca pasaportul sau tunisian emis in Elvetia este fals si ca nu are documente care sa-i permita sa calatoreasca pe teritoriul UE", a declarat procurorul regional Iordanka Ceaneva.Ea nu a specificat natura infractiunii pentru care este cautat barbatul.Potrivit sefului parchetului departamental Radoslav Bucev, "nu exista date in aceasta etapa" care sa indice ca barbatul arestat in Bulgaria are legatura cu atacul de joi de la Nisa, unde un tunisian, Brahim Issaoui, a ucis trei oameni intr-o biserica."Asteptam sa primim prin Interpol mandatul european de arestare a sa pentru a putea furniza mai multe informatii", a spus Ceaneva.Barbatul a fost acuzat de trecerea frontierei fara autorizatie si de huliganism.El a fost arestat abia in centrul judetului Dobrici, la 30 km de postul de frontiera, dupa ce a lovit o masina de politie Situata in sud-estul Europei, Bulgaria se afla pe ruta terestra strabatuta de multi jihadisti care incearca sa ajunga in Siria via Turcia pe cale rutiera, scrie AFP.In august 2016 Bulgaria l-a predat Frantei pe Mourad Hamyd, cumnatul unuia dintre autorii atentatului impotriva revistei Charlie Hebdo care a avut loc la Paris, Cherif Kouachi. Hamyd fusese arestat la granita bulgaro-turca, suspectat ca vrea sa se alature organizatiei Stat Islamic.