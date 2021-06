Un tip de parizer pentru copii, retras de pe piata in urma suspiciunilor de contaminare cu metale grele

"The Family Butchers retrage preventiv urmatoarele produse: Martinel Mortadella 90g toate produsele existente cu termenul de valabilitate pana la data de 05.07.2021 inclusiv Martinel Mortadella din carne de pasare, 90g, toate produsele existente cu termenul de valabilitate pana la data de 01.07.2021 inclusiv", anunta Directia Sanitar-Veterinara . Totusi, institutia precizeaza ca "nu exista niciun pericol pentru sanatate".Compania producatoare a constatat ca "la cateva produse Martinel s-a ajuns la deprecieri. Astfel, nu putem exclude faptul ca, din cauza unei defectiuni, au ajuns pe cateva produse cantitati foarte mici de praf de metal. Evident, am dispus imediat verificarea de catre experti independenti, care ne-au confirmat ca nu exista niciun pericol pentru sanatate", spune producatorul.Compania a decis "retragerea preventiva a produsele in cauza din comert si sa dam consumatorilor posibilitatea unui schimb".Produsele cu data de valabilitate mentionata pot fi restituite chiar si fara prezentarea bonului de casa, potrivit ANSVSA.