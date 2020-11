Cum isi vinde statul roman copiii pedofililor. Ororile din cazul "Regizorul"

Reprezentantii ONG-urilor au afirmat ca minore sunt traficate in afara tarii, iar acestea sunt "invoite" de reprezentantii din conducerea DGASPC-urilor si "scoase la produs de catre traficanti"."In cadrul primei audieri a Comisiei ce a avut loc in data de 2 iulie 2020, domnul Chestor Eduard Miritescu, imputernicit adjunct al Inspectorului General al Politiei Romane, a declarat ca, in urma statisticilor efectuate de aceasta institutie, 40% din cazurile de minori disparuti provin din centrele de protectie (centre de zi, centrele de plasament in regim rezidential si/ sau centre de plasament in regim de urgenta, centre de copii cu dizabilitati, precum si in cazul copiilor aflati in plasment la asistenti maternali profesionisti sau aflati in plasamanent la rude/familii), toate acestea aflandu-se in subordinea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.Totodata, situatia este sustinuta si de declaratiile primite din partea organizatiilor neguvernamentale (ONG-uri) de specialitate audiate in data de 15 iulie 2020 (Fundatia Reaching Out Romania si Fundatia Usa Deschisa), cand au fost aduse la cunostinta Comisiei nereguli cu privire la situatii care s-au petrecut de-a lungul timpului in anumite centre de asistenta sociala din Romania, situatii care se mai regasesc si astazi, precum si legaturile pe care anumite persoane din structurile de conducere ale DGASPC-urilor le-ar avea in relatia cu retele ale traficului de persoane pentru racolarea minorilor in scopuri sexuale si in scopuri de cersetorie.In cadrul audierilor Comisiei ce au avut loc in data de 15.07.2020, au fost invitate doua reprezentante ale unor ONG-uri care activeaza impotriva fenomenului traficului de copii, respectiv Iana Matei - presedinta a Fundatiei Reaching Out Romania si Monica Boseff, presedinta a Fundatiei Usa Deschisa", se arata in raport.Monica Boseff a prezentat, in cadrul audierilor, detalii din controversatul caz al regizorului Mihnea Columbeanu, care isi recruta copiii pe care ii trafica din DGASPC-uri si de la statiile de metrou si a subliniat cruzimea Politiei Locale de la acea perioada. Fundatia Usa Deschisa a preluat cazul si a obtinut condamnarea lui Columbeanu.Regizorul Mihnea Columbeanu, acuzat de procurori de pornografie infantila in anul 2014, a recunoscut in fata apropiatilor ca este pedofil si ca a facut mai multe inregistrari video cu minori dezbracati. Politistii au ridicat din apartamentul sau 12 hard-diskuri, 4 memory stickuri si 1331 de DVD-uri si CD-uri care contineau materiale pornografice cu minori.A locuit, pana sa fie incarcerat, intr-un apartament cu doua camere din cartierul Militari din Bucuresti, unde cineastul isi ducea victimele - copiii pe care ii supunea la perversiuni sexuale si pe care ii filma.O apropiata a regizorului s-a aflat in locuinta acestuia in momentul in care autoritatile au descins pentru a-l aresta. Femeia din Marea Britanie a scris apoi pe pagina de Facebook tot ce a aflat chiar din gura acestuia."Mi-a spus povestea vietii lui. Mi-a povestit cum a devenit interesat de copii dezbracati de la o varsta foarte frageda si cum se (...) desenandu-i! A descoperit pe urma magazine de pornografie de unde putea sa cumpere materiale de pornografie infantila. Mi-a spus ca acestor copii de 10-11 ani le placea sa danseze dezbracati in timp ce erau filmati. L-am intrebat daca fusesera drogati, iar el a raspuns: Nu, se vedea in ochii lor ca erau lucizi!!!! Apoi a descoperit internetul in 1994 si a distribuit o gramada de pornografie infantila. (...) Si-a construit o colectie imensa de pornografie infantila si s-a lansat in traficarea ei. Sustine ca nu a atins niciodata un copil, ci "doar" a privit. Nu cred o iota", a scris femeia pe Facebook, conform Ring.O mama si-a transformat fiica in sclava sexuala pentru un pedofil. Timp de aproape cinci ani, fetita de 7 ani, a trecut prin chinuri groaznice, in casa regizorului Mihnea Columbeanu.Mama o indemna sa stea cuminte, ca sa primeasca apoi dulciuri. Procurorii DIICOT aveau dovezi ca si alti copii au fost vanduti ca o marfa de parintii lor regizorului.Gabi, (n.r mama fetei), arata-i tu. Altfel nu va mai dau cat ne-am inteles. Uite... Arata-i tu. Vezi??Sa nu o fortezi, ca nu-ti mai face sambata. E prima oara cand face.E prima oara, gata.Aceasta este doar o parte din discutia pe care Mihnea Columbeanu o purta cu mama fetitei.Nu stie...Arata-i tu, ca ce-i mare lucru? Arata-i cum. Asa, vezi? Hai, ca nu-i nimic. Hai, ca va dau 2 milioane.Ai zis ca ne ajuti si pe noi cu 5 milioane.Vedem, daca face acum tot ce-i zic eu, va mai ajut cu inca 500 de lei.Mihnea Gheorghe Columbeanu a fost condamnat de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti la o pedeapsa de 26 de ani si patru luni inchisoare