Fetita agresata sexual intr-un parc din Cluj Napoca. Pedofilul, retinut de politie

Agresorul a fost retinut

Pedofilul a mai fost condamnat in 2017, la cinci ani de inchisoare pentru ca ar fi agresat sexual alte trei minore, fiind eliberat conditionat in anul 2020, pentru buna purtare, scrie Foaietransilvana.ro O tanara mama care a vazut toata scena a povestit pentru stirimed.ro ceea ce s-a intamplat in parcul de la Expo Transilvania."Eram cu baietelul meu de mana, mergeam catre statia de autobuz. Am trecut pe langa parc si l-am vazut pe barbat ca ii ridica fetitei fusta. Mi s-a parut dubios, insa am trecut mai departe. Dupa cativa pasi m-am intors, sa vad ce fac, pentru ca nu mi se parea un comportament normal.In acel moment fetita, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbracata, intinsa pe spate in iarba, iar el o mangaia pe picioare si in zona intima. M-am dus langa ei si am strigat "Ce faceti acolo?". Mi-a raspuns ca face fetita pipi. Si am zis: "Pai asa face un copil pipi? Eu acum chem Politia".Mi-am scos telefonul, eram efectiv socata, el intre timp i-a dat fetitei chiloteii si a urcat pe moped. Am apucat insa, sa ii fac poze", a spus femeia care a vazut intreaga scena.Martora a spus ca a strigat dupa ajutor, insa nu a reactioant nimeni. A sunat la 112 si a chemat politiaDupa apelul la 112, in cel mai scurt timp o patrula de politisti de la Sectia 2, din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca a plecat im cautarea barbatului. Acesta a fost prins si dus la audieri.In cele din urma un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj Napoca a dispus ca pedofilul sa fie retinut pentru 24 de ore."In urma sesizarii la numarul unic de urgenta 112, la nivelul municipiului s-au constituit cu operativitate echipaje de politisti in vederea depistarii barbatului, acesta fiind identificat dupa aproximativ 10 minute de la solicitare. Precizam faptul ca la momentul depistarii, minorul nu se afla in prezenta acestuia. Totodata, au fost demarate verificari pentru stabilirea locului in care se afla minorul, copilul fiind gasit la domiciliu, alaturi de reprezentantii legali. Barbatul a fost condus la sediul unitatii de politie , in acest moment fiind efectuate cercetari privind comiterea infractiunii de agresiune sexuala, urmand a fi dispuse masurile legale care se impun", au transmis politistii.