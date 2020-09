Un cunoscut DJ al anilor '90, zece ani de inchisoare pentru pedofilie. Pacalea fetele ca le face vedete

"Contopeste pedepsele principale de 3 ani si 6 luni inchisoare, 1 an inchisoare, 3 ani si 6 luni inchisoare, 3 ani inchisoare, 3 ani inchisoare, 4 ani inchisoare, 4 ani inchisoare si 2 ani inchisoare, aplica pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 6 ani si 8 luni inchisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv din 20 ani inchisoare), inculpatul urmand sa execute in regim de detentie pedeapsa principala de 10 ani si 8 luni inchisoare.In baza art. 45 alin. 2 din Codul penal aplica alaturi de pedeapsa principala de 10 ani si 8 luni inchisoare pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. g, n si o din Codul penal pe o perioada de 5 ani, respectiv a dreptului de a desfasura orice activitati de instruire a copiilor cu varsta mai mica de 15 ani, a dreptului de a comunica cu persoanele vatamate", se arata in sentinta justitiei clujene.Dj-ul a fost arestat in in octombrie 2016 in urma unor perchezitii sub acuzatia de trafic de copii. Pop Mihai Bogdan a fost banuit ca incepand cu anul 2013 si pana in prezent, a ademenit doua minore, cu varta de 11 si 13 ani ce proveneau din familii nevoiase.Barbatul le-a promis cadouri, precum si ca le va face "vedete", cu scopul de a realiza fotografii cu continut sexual explicit si de a intretine cu acestea relatii sexuale."S-a retinut ca, in cursul anului 2016, inculpatul Pop Mihai Bogdan in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a recrutat, prin intermediul unei retele de socializare, o minora in varsta de 13 ani, prin inducere in eroare, respectiv prin promisiunea unor sume de bani si a unui telefon mobil a determinat-o sa realizeze mai multe materiale cu caracter pornografic pe care ulterior minora le-a trimis inculpatului.In momentul in care minora a refuzat sa mai expedieze astfel de materiale pornografice, toate fotografiile realizate au fost distribuite, prin intermediul unei retele de socializare, la mai multe persoane printre care si cele care apareau in lista de prieteni ai persoanei vatamate. Din cercetari a rezultat faptul ca inculpatul a santajat-o pe minora cu postarea fotografiilor si cu divulgarea catre parintii acesteia a situatiei compromitatoare in care se afla pentru a fi determinata sa realizeze in continuare si alte materiale pornografice.DJ Boros a devenit cunoscut pentru piesa "Dozatorul", pe care a cantat-o si la X Factor si pe scena IUmor.