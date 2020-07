Un pedofil din Iasi a incercat sa convinga peste o mie de fete cu varste intre 10 si 12 ani sa ii trimita poze cu continut pornografic. Multe dintre fete au acceptat

Potrivit DIICOT , in perioada 2018 - 2020, pedofilul din judetul Iasi a obtinut mii de fotografi si filmari cu minore in ipostaze intime. Potrivit procurorilor, barbatul actiona in trei moduri."S-a retinut faptul ca, intr-o prima etapa, inculpatul a descarcat materialele pornografice de pe diferite aplicatii online iar ulterior a efectuat diferite schimburi de asemenea materiale cu alte persoane avand preocupari similare. De asemenea, inculpatul a intrat in contact, prin intermediul unor aplicatii online, cu fete minore cu varste cuprinse intre 10 - 12 ani, carora le cerea in mod explicit (dupa ce anterior le incuraja prin trimiterea de materiale similare infatisandu-l pe inculpat) a-i trimite materiale pornografice infatisandu-le pe acestea", arata DIICOT.Potrivit procurorilor,"inculpatul a abordat mai mult de 1000 de persoane minore, multe dintre acestea urmandu-i solicitarile"."In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a constatat ca majoritatea persoanelor minore contactate de catre inculpat isi aveau domiciliul in tari precum Rusia, Ucraina si Romania.In cursul zilei de astazi, Tribunalului Mures a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile", au mai transmis procurorii DIICOT.