Un pedofil urmarit international a fost arestat in Iasi dupa ce a intrat in casa unei fete de 13 ani

Individul de 45 de ani agresase ultima oara o fata de 13 ani din Botosani dupa ce o pacalise ca intra in casa pentru a verifica instalatia de apa. Pedofilul a reusit sa fuga si s-a refugiat luna trecuta in pensiunea Arnia din Iasi aflata in apropiere de Gara.Acolo a fost si prins de catre politisti, urmand ca zilele urmatoare sa-si afle pedeapsa pentru toate faptele sale, scrie Ziarul de Iasi.