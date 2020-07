Al doilea angajat de la Penitenciarul Margineni, cu atributii in sectorul operativ, confirmat cu coronavirus

"Va informam ca, astazi, 10.07.2020, un al doilea angajat al Penitenciarului Margineni a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul operativ, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie", a transmis, vineri seara, ANP.Sursa citata a precizat ca simptomatologia specifica COVID-19 a debutat ulterior ultimei prezentari la unitate."In continuare, administratia locului de detinere aplica recomandarile Directiei de Sanatate Publica Dambovita si masurile de interventie adoptate la nivel de sistem. Pana la acest moment, cu exceptia celor doua cazuri de angajati confirmati COVID-19, nu se inregistreaza nicio alta infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Penitenciarul Margineni", a mai transmis ANP.Primul caz a fost confirmat in cursul zilei de joi.