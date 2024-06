Chitac va fi eliberat din penitenciar, Stanculescu se intoarce dupa gratii

Fostul general Mihai Chitac va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, a decis vineri Curtea Militara de Apel Bucuresti. In schimb, fostul general Victor Atanasie Stanculescu se va intoarce in penitenciarul Jilava, intreruperea pedepsei sale pe timp de un an fiind suspendata de judecatori.

Deciziile sunt definitive si vor fi puse de indata in aplicare, informeaza Antena3.

Conform Realitatea TV, generalul Stanculescu nu se va intoarce vineri in penitenciar, asa cum au decis judecatorii deoarece el este internat la Spitalul Militar din cauza unor probleme de sanatate.

Mihai Chitac va avea parte de trei luni de libertate pentru ca are nevoie de doua operatii, una pe inima si una de splina, mai informeaza sursa citata.

Fostul general a mai fost eliberat in 21 iunie dar s-a intors in penitenciar o luna mai tarziu, dupa ce medicii de la Spitalul Fundeni nu au fost de acord cu operarea acestuia din cauza riscurilor la care ar fi fost supus.

Cei doi generali sunt condamnati la 15 ani de inchisoare in dosarul Revolutiei de la Timisoara. Victor Atanasie Stanculescu si Mihai Chitac au fost acuzati ca ar fi ordonat impuscarea revolutionarilor de la Timisoara in decembrie 1989.

Pe 16 octombrie 2008, magistratii Inatei Curti, au respins cererea avocatilor de achitare a celor doi generali in rezerva si casarea sentintei din aprilie 2007.

In urma unei expertize medico-legale, legistii stabilesc faptul ca generalul Stanculescu sufera de 10 boli grave, printre care si leucemie.

