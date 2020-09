Conditii "europene" la Penitenciarul Targu Mures. Se va construi un nou pavilion de detinere cu finantare din fonduri norvegiene

"Joi, 10 septembrie 2020, Penitenciarul Targu Mures a semnat cu S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL contractul in valoare de 227.357,24 lei (TVA inclus) privind studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Complex Corectional Penitenciar Targu Mures. Contractul are ca obiect realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui nou pavilion de detinere cu 210 locuri. Camerele de detentie vor indeplini standardele europene in domeniu.In plus, se va construi si un pavilion multifunctional de 250 mp, in care se vor desfasura diverse activitati corectionale, in colaborare cu angajatii sistemului de probatiune, atat cu persoanele condamnate definitiv la sanctiuni privative de libertate, cat si cu persoanele condamnate la sanctiuni neprivative de libertate sau aflate in perioada de monitorizare, dupa liberarea conditionata. Investitia este finantata prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul 'Justitie', proiectul Correctional, in care Penitenciarul Targu Mures are rolul de partener", transmite Penitenciarul Targu Mures, intr-un comunicat de presa.Potrivit comunicatului, Proiectul "Correctional" are un buget de 31 milioane euro si este gestionat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, in parteneriat cu sase institutii din Romania si cinci entitati norvegiene, in perioada 2019 - 2024."In domeniul infrastructurii, unul dintre obiectivele proiectului este construirea a 1.160 locuri noi de detinere prin infiintarea a 4 centre corectionale pilot in penitenciarele Baia Mare (420), Botosani (320), Vaslui (210) si Targu Mures (210). Granturile norvegiene si Programul 'Justitie' Granturile Norvegiene reprezinta contributia Norvegiei pentru o Europa verde, competitiva si incluziva. In cuantum de 1,3 miliarde euro, granturile sunt finantate exclusiv de Norvegia si sunt disponibile in cele 13 tari care au aderat la UE dupa 2003", a precizat Penitenciarul Targu Mures."Programul 'Justitie' este gestionat de Ministerul Justitiei, in calitate de Operator de Program si are o valoare de 52.941.176 euro, din care 45.000.000 euro asistenta financiara nerambursabila din partea Regatului Norvegiei. Programul va fi implementat in perioada 2018-2024.Scopul proiectului este acela de a imbunatati capacitatea sistemelor corectionale ( penitenciar si de probatiune) si de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (detinuti, fosti detinuti si persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probatiune), prin implementarea principiului norvegian 'seamless' si prin investitii in dezvoltarea capitalului uman.