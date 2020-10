Intamplare inedita la Penitenciarul Aiud in 1957. Cum a ajutat paznicul cimitirului la deshumarea unor detinuti politici. Tortionarul care a descoperit operatiunea

Directorii care au condus Penitenciarul sunt veritabili "tortionari" ai regimului totalitar. Reprezentanti de marca ai elitelor politice, sociale, culturale, economice au populat inchisoarea in perioada comunista. Multi si-au gasit aici sfarsitul in urma batailor primite sau a bolilor de care au suferit in anii de detentie. In perioada 1953 - 1958 comandant al Penitenciarului Aiud a fost col. Stefan Koller, unul dintre initiatorii actiunilor represive impotriva detinutilor politici. Acesta s-a facut remarcat nu doar prin completa izolare a celor inchisi aici, ci si prin faptul ca a transferat din infirmerie pe toti detinutii bolnavi de TBC, raspandindu-i in toate celule penitenciarului.Detinutii care mureau in penitenciar erau ingropati intr-un cimitir propriu, care avea sa fie denumit "Rapa Robilor". Sute de persoane au fost ingropate aici, fara ca locurile sa fie marcate si fara ca rudele acestora sa fie anuntate. Un raport din noiembrie 1957 al colonelului Stefan Koller semnaleaza o intamplare cu totul inedita. Acesta a aflat de la soferul penitenciarului ca in cimitirul detinutilor din Aiud, in dimineata zilei de 4 noiembrie 1957, cinci persoane deshumau osemintele preotului romano-catolic - Gajdatsy Adalbert Arpad, mort la 14 septembrie 1952. Koller isi luase numele de Coler, el fiind evreu la origine.In urma cercetarilor, colonelul a descoperit o situatie uimitoare: Ilea Saxon, fost paznic al cimitirului in perioada 1942-1957, se ocupa de identificarea mormintelor detinutilor politici, cu ajutorul actelor de deces (la care avea acces, fiind angajat al sfatului popular). Astfel, paznicul vedea cine a murit de curand si ii semnaliza mormantul, iar apoi contacta rudele celui decedat si, pentru o suma de bani, ingrijea mormantul si ajuta la deshumarea osemintelor. In cazul deshumarilor, rudele obtineau avizul Sanepidului, astfel ca "operatiunea" era absolut legala.Alaturi de preotul Gajdatsy, raportul mentioneaza deshumarea generalului Nicolae Macici (mort in 15 iunie 1950), Constantin Busila (decedat in 3 februarie 1950), Gheorghe Colinschi (30 aprilie 1950) si Szentivanyi Gavril (17 mai 1946). Dupa plecarea paznicului, acest lucru nu a mai fost posibil.Koller relateaza in raport cum a descoperit, in dimineata zilei de 4 noiembrie 1957, o operatiune de deshumare a unui detinut decedat si ingropat in cimitirul inchisorii. "Am gasit 4-5 persoane care au deshumat cadavrul fostului detinut Gajdatsy Adalbert Arpad, condamnat la 20 de ani pentru inalta tradare, decedat la 14.09.1952, de profesiune fost preot romano-catolic. (...) Am interzis transportarea cadavrului si a fost ingropat din nou, iar persoanele respective le-am predat pentru cercetari Raionului de Securitate. In urma cercetarilor de pana acum a rezultat ca numitul Ilea Saxon, pentru a-si asigura un castig, in mod organizat s-a ocupat de stabilirea identitatii detinutilor decedati, luand note din registrul ofiterului starii civile (o parte din aceste note au fost gasite la domiciliul sau) si contra unor remuneratii din partea familiilor detinutilor le aducea la cunostinta locul unde se afla inhumat respectivul si isi lua obligatia de a intretine mormintele lor. In ultimul timp insa, se ocupa chiar cu predarea cadavrelor la familiile acestora", a scris Stefan Koller in raportul mentionat.Koller avea sa paraseasca Penitenciarul in 1958. Acesta a impus la Aiud unul dintre cele mai severe regimuri de detentie, motiv pentru care au decedat peste 100 de persoane. In a doua jumatate a anilor '50 au existat mai multe forme de protest ale detinutilor, cea mai frecvent intalnita fiind intrarea in refuz de hrana. In aprilie 1957 a izbucnit cea mai mare greva din istoria sistemului penitenciar comunist atunci cand circa 700 de detinuti s-au baricadat in celule cerand dreptul la pachet, vorbitor si in general un regim de detentie mai bun.Rapa Robilor, locul unde au fost ingropati detinutii politici de la AiudProtestul a durat 23 de zile, fiind inabusit prin interventia brutala a administratiei. Multi dintre participantii la revolta au fost apoi trimisi la izolare sau transferati in alte unitati. Pentru a preintampina acest gen de proteste liderii revoltei au fost transferati ulterior la Penitenciarul Ramnicu-Sarat. Tortionarul de la Aiud nu a fost niciodata pedepsit pentru ca la mijlocul anilor '60 a emigrat in Statele Unite ale Americii. Dupa Revolutie , presa a scris ca fostul tortionar traia in Bucuresti, in locuinta cocheta a fiicei sale. Conform unor informatii, el a murit in vara anului 2011.