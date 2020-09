VIDEO Unul dintre cei doi detinuti gasiti morti in celula, la Penitenciarul Giurgiu, ar fi Alexandru, un tanar devenit celebru cu replica "Uite, stam!"

Este vorba despre tanarul care interpreta personajul "Alexandru" si care a devenit celebru dupa replica "Uite, stam!" in emisiunea Consilier de Urgenta, transmisa in 2017 pe National TV.Acum, acest tanar in varsta de 32 de ani, se afla in inchisoare , potrivit BZI Penitenciarul Giurgiu anunta ca doi detinuti au fost gasiti morti in celula luni, in 14 septembrie 2020.Conform informatiilor, nu au fost descoperite urme de violenta pe corpurile lor. In ciuda manevrelor de resuscitare, decesul celor doua persoane a fost declarat la ora 07:25. Cei doi detinuti, unul in varsta de 41 de ani, din Bucuresti, si Alexandru, in varsta de 32 de ani, din Clejani, erau colegi de celula.Cei doi detinuti aveau afectiuni medicale si urmau un tratament, potrivit unui comunicat al Penitenciarului Giugiu. Ei erau cazati in aceeasi camera de detentie, iar la ora apelului de dimineata, in jurul orei 07.00, cei doi nu au mai prezentat semne vitale, sustin autoritatile.Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Giurgiu au deschis dosare penale pentru moarte suspecta.Citeste si: