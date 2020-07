Directorul adjunct al Penitenciarului Jilava, demis in urma unui control privind masurile de protectie anti-coronavirus

"Ca urmare a aspectelor constatate cu ocazia verificarilor intreprinse in perioada 04-05.07.2020, pe linia respectarii, potrivit competentelor, a prevederilor cuprinse in Planul de masuri pentru sistemul penitenciar , dupa incetarea starii de urgenta, incepand cu data prezentei, s-a dispus incetarea imputernicirii directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar din cadrul Penitenciarului Bucuresti Jilava", a transmis, miercuri, ANP.Reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor continua verificarile la nivelul acestei unitati, in vederea identificarii tuturor vulnerabilitatilor asociate actualului context. Conducerea ANP a dispus efectuarea de controale in 26 de unitati subordonate pentru verificarea implementarii masurilor de preventie impuse de raspandirea COVID-19."Pentru asigurarea unui management functional pe linia implementarii masurilor de preventie impuse de raspandirea virusului SARS-CoV-2, precum si pentru identificarea unor potentiale vulnerabilitati si remedierea lor, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus efectuarea de verificari, in intervalul 4-5 iulie, in 26 de unitati subordonate", informa ANP pe 3 iulie.ANP preciza ca verificarile vizeaza aplicarea reglementarilor in materie de: acces in locul de detinere, efectuare a triajului epidemiologic, respectare a masurilor igienico-sanitare, dotare corespunzatoare cu echipamente de protectie atat a angajatilor, cat si a persoanelor private de libertate.